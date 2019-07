Real Madrid, Zidane: "James? Non dico nulla, non è qui! Mi occupo di chi è con noi"

Quale futuro per James Rodriguez? Ancora non è dato sapere con che maglia giocherà il prossimo anno, ma una cosa è certa: non sarà quella del Real Madrid. Per Zinedine Zidane, infatti, il colombiano è fuori dal progetto e l'ha ribadito recentemente anche a Florentino Perez e il resto della dirigenza blanca. Stanotte, dopo l'amichevole persa con il Bayern Monaco, l'allenatore francese ha dribblato le domande sull'ex Monaco: "James? Non dico nulla perché non è qui con noi. Io mi occupo dei calciatori che in questo momento sono con la squadra".