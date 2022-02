Record Petagna: su azione nessuno aveva segnato così 'tardi' in Serie A

Potremmo chiamarla “zona Petagna” perché gol tardivi come il suo se ne vedono pochi. Un particolare record quello siglato da Andrea Petagna con la rete dello 0-2 sul campo del Venezia: su azione è il gol segnato 'più tardi' in Serie A. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che elenca gli altri precedenti.

"Per via del prolungato recupero (causa soprattutto lo scontro di testa fra l’arbitro Mariani e il terzino Ebuehi, e la sua espulsione oltre il 90’) la rete del raddoppio e del sigillo della vittoria, Andrea Petagna l’ha segnata al 100’ di gioco. Più tardi di lui in A hanno segnato solo Ciofani al 103’ su rigore (Frosinone-Parma 3-2 del 2-4-2019) e poi Veretout sempre dal dischetto al 101’ (Fiorentina-Inter 3-3 del 24-2-2019). Dunque su azione Petagna detiene il record".