Report da Castel Volturno: terapie per Maksimovic e Meret, a parte Mertens e Koulibaly

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma sabato al San Paolo per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercizi di posizionamento tattico e percorsi tecnici. A seguire lavoro finalizzato alla velocità e chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Meret ha fatto terapie e lavoro in campo. Lo riporta la SSC Napoli.