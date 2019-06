Repubblica - Dagli Usa rimbalza la voce Ibrahimovic al Napoli! Ma il piano di Raiola è un altro

Zlatan Ibrahimovic inviò un messaggio a Carlo Ancelotti per i suoi sessant'anni: "Se vuoi, vengo a darti una mano" recitava il pensiero del talento svedese. L'dizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che dagli Usa rimbalza la voce del clamoroso possibile approdo del campione svedese al Napoli, ipotesi remota per una serie di motivi, come l'età, 37 anni. In realtà il piano di Raiola è un altro: dentro Lozano con Insigne ceduto altrove. Entrambi sono suoi assistiti, esattamente come Ibra. Che, al momento, resta semplicemente una suggestione di mercato.