Repubblica - Koulibaly, la Premier lo aspetta: lo United soddisferà la richiesta del Napoli

Kalidou Koulibaly è pronto a chiudere la stagione prima di iniziare una nuova avventura in Premier League. E' quanto riporta quest'oggi il quotidiano Repubblica sottolineando che il Manchester United è in pole position con i dialoghi che non si sono mai interrotti. L’epilogo non dovrebbe cambiare, così come la valutazione alta (90mln di euro). Non a caso il Napoli ha cominciato la caccia al successore ed ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic, 22enne serbo della Fiorentina.