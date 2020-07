Repubblica - Napoli-Lille, 'gentlemen’s agreement' per un altro affare: lo scambio Gabriel-Ounas

Napoli-Lille, via di commercio più che trafficata di questi periodi. Osimhen pare ormai essere pronto ad atterrare all'ombra del Vesuvio, con l'affare che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Ma le trattativa tra i due club non si fermano: secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, ci sarebbe un gentlemen’s agreement tra Napoli e Lille che si sarebbero date appuntamento per una nuova operazione, ovvero lo scambio per porterebbe Gabriel Magalhaes (22) ed Adam Ounas (23) in terra transalpina. Le valutazioni dei due giocatori - si legge - saranno ovviamente da concordare, ma l'operazione si farà.