Repubblica - Nuovo ribaltone di formazione con la Spal: dentro Elmas e Milik, rischia Meret

Forte turn over nel match di campionato con la Spal dopo la grande fatica di Salisburgo. Lo preannuncia l'edizione odierna di Repubblica, che prova così a prevedere le possibili mosse del tecnico Carlo Ancelotti: "Elmas, Milik e forse Llorente che si candidano per una maglia tra i titolari, al di là delle auspicate rotazioni nel reparto arretrato. Non è escluso un pit stop nemmeno per il portiere Meret: superlativo in Austria. Alle sue spalle c'è infatti Ospina, che si è sempre fatto trovare pronto in caso di necessità". Queste per il quotidiano le possibili novità, in attesa di capire le condizioni dei diversi infortunati, Manolas su tutti, costretti a saltare la sfida in Champions.