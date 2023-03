Resp. Ticketone: "Biglietti Napoli-Milan di Champions? Il Napoli ha voluto la fidelity card per il bagarinaggio!"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne, che ha dato tutte le informazioni necessarie in merito all'acquisto dei biglietti per Napoli-Milan di Champions League:

"Sarà obbligatorio avere la fidelity card del Napoli, sia in sede di acquisto online che in sede di acquisto fisico nel classico punto vendita. Non c’è altro modo per poter acquistare biglietto. E’ un qualcosa voluto dalla società calcio Napoli, per tracciare con sicurezza la vendita dei ticket e debellare il fenomeno del bagarinaggio. E poi è anche un modo per fidelizzare e premiare tutti quei tifosi che godono anche di normale abbonamento allo stadio. Il biglietto per Napoli-Milan in Champions sarà esclusivamente su card. Tifosi svantaggiati? Posso capirlo per un tifosi di 70-80 anni senza alcun accesso ad internet, ma avrà certamente un figlio o un nipote che possa farlo a nome suo. Ci sono molte persone che non hanno dimestichezza e vadano guidate, non credo che questo però comporti un problema. Anche gli stessi punti vendita possono aiutare il tifoso a farlo, non vedo ostacoli. Queste sono scuse, dire altro è strumentalizzare.