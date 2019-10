Retroscena di Martino a TN: "Ibra voleva Napoli già nel 2005! Era al San Paolo e lo disse ai compagni..."

Carmine Martino, nel suo editoriale per Tuttonapoli.net, ha parlato così della suggestione Ibrahimovic con un retroscena: "De Laurentiis sta pensando seriamente a lui, altrimenti non avrebbe mai pronunciato quelle parole. C'è già stato un incontro e secondo me c'è anche una trattativa in corso col suo procuratore, Raiola, per trovare una soluzione. Certo non sarà facile: Ibra è molto legato all'aspetto economico ma ci tiene da morire a venire a Napoli e questo potrebbe essere davvero il momento giusto. C'è un retroscena...".

Quale? "Nel 2005 ero al San Paolo per la festa di addio al calcio giocato di Ciro Ferrara. Nella Juve c'era anche un giovane Ibrahimovic che in quell'occasione, per la prima volta, manifestò la sua voglia di vestire, un giorno, la maglia del Napoli. Lo disse ai suoi compagni dell'epoca".

Si tratterebbe, nel caso, di un colpo sensazionale. "Il Napoli ha bisogno di uno con la sua personalità. Paragonerei la sua presenza a quella di Krol. L'olandese, nei momenti difficili, era in grado di caricarsi la squadra sulle spalle, come a dire: tranquilli, fate così, al resto ci penso io. Ecco, questo è Zlatan".