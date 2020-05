Retroscena - Pressing su Soumaré a gennaio: il Lille ha rifiutato offerta altissima del Napoli

Boubakary Soumaré, 21 anni, è un giocatore che piace da tempo al Napoli. La società azzurra ci ha provato lo scorso inverno, ha offerto 40 milioni per il mediano francese - ma di origini senegalesi - e il Lille li ha rifiutati. L'indiscrezione arriva dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Un tentativo a vuoto, ma non è da escludere che il Napoli ci riproverà. Intanto a gennaio non sono mancate le alternative: il Napoli, infatti, ha acquistato sia Demme che Lobotka, due giocatori che si sono rivelati subito adatti al contesto tattico di Gattuso.