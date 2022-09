Retroscena Raspadori: lo scambio di messaggi con Spalletti che l'ha caricato per Italia-Inghilterra

Il gol contro l'Inghilterra, dopo una gara da trascinatore dell'Italia, è probabilmente il miglior momento della sua carriera al momento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è anche un piccolo pezzo di Luciano Spalletti in questi giorni d'oro di Giacomo Raspadori. Il gol contro l'Inghilterra, dopo una gara da trascinatore dell'Italia, è probabilmente il miglior momento della sua carriera al momento e l'allenatore azzurro è stato in un certo senso decisivo. A rivelare il retroscena è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Spalletti lo aveva caricato alla vigilia, quando Raspadori non era sicurissimo di giocare, date le doppie prove tattiche di Mancini, tra 3-5-2 e 4-3-3 («Giac, una cosa conta: devi essere pronto» il messaggio del tecnico. E lui: «Mister, io sono prontissimo...»). «Siamo stati bravi, non era facile cambiare in una partita simile» ha spiegato al Meazza. Ieri poi gli sono arrivati i complimenti (come a Di Lorenzo) del suo allenatore, che si sta legittimamente fregando le mani per aver convinto il presidente ADL a portare al Maradona un talentino ancora in via di definizione ma dalle potenzialità enormi, tali da trasformare un’operazione costata oltre 30 milioni in un investimento dal rendimento sicuro".