RILEGGI LIVE - Barcellona, Xavi: "Napoli presserà alto, non snaturiamoci!". Ter Stegen: "E' tra le favorite, Meret portierazo!"

Xavi, allenatore del Barcellona, e il portiere Marc André ter Stegen interverranno in conferenza stampa alle ore 18.15 alla vigilia del match contro il Napoli. Potrete seguire la diretta testuale della conferenza stampa pre-Europa League su Tuttonapoli.net!

18:16 - Entra ter Stegen. Si comincia col portiere del Barcellona: "La gente parla spesso senza conoscere la situazione. Io do sempre il massimo, se stessi male non sarei qui. Ho una responsabilità nei confronti del club, sto molto bene, così come la squadra. Darò sempre il 100% per il Barcellona".

Tu stai bene, come sta il Barcellona? "Stiamo meglio, lo si vede anche nei giovani. Stiamo sbagliando meno, noi cerchiamo di fare passi in avanti e nell'ultimo periodo si sono visti".

Non avete avuto tanta continuità. Come la vivete? "Xavi è un allenatore che ha una idea molto chiara e sta cercando di imprimerla alla squadra. Ci divertiamo, ciò sicuramente porterà ai risultati. Siamo convinti che quello che faremo ci sarà fiducia. All'andata è andata com'è andata perché abbiamo giocato contro una delle migliori squadre, con un portierazo, e nessuna partita è facile, né in Europa League né in Liga".

In questi ultimi due anni tutti dicevano che saresti diventato tra i migliori al mondo. Hai fatto i progressi che tutti si aspettavano? "Ho sempre cercato di dare il meglio. Come in ogni professione, se t'infortuni non puoi lavorare e questo influenza il rendimento. Ora sto bene, i risultati arriveranno. Nelle ultime settimane avete scritto tante cose per buttare un po' di benzina sul fuoco, ma io so cosa faccio in allenamento, sono consapevole del mio rendimento e si può sempre migliorare".

Qualcosa ti ha dato fastidio delle cose uscite sulla stampa? "Sto bene. Vedo ciò che faccio, capisco che questo è il calcio, ma io devo analizzare le partite per ciò che è andato bene e ciò che è andato male. Voi fate il vostro lavoro e non mi disturba, ma è così".

Credete di essere la squadra favorita? Siete più tranquilli dell'andata? "E' un'altra competizione, ci sono due squadre di enorme livello. Noi siamo tranquilli, più tranquilli dopo Valencia, ma ciò non significa che anche la partita di domani andrà bene. Dobbiamo continuare così".

Sei uno specialista dei rigori: ti sentiresti pronto? "Sì, abbiamo anche qualche calciatore che li sa calciare (ride, ndr). Io sono pronto a pararli. Stasera mi allenerò anche su questo, ma speriamo di vincerla nei 90'".

18:35 - Termina qui la conferenza stampa di Marc-André ter Stegen.

18:36 - Ora tocca a Xavi: "L'affronteremo come se avessimo vinto 2-1 o 3-1. Il Napoli farà molto pressing, dovremo dominare la partita, imporre il gioco col possesso palla. Il Napoli avrà dalla sua lo stadio, un tifo importante, noi dobbiamo seguire col nostro sistema, col nostro stile. Siamo pronti".

Che Napoli ti aspetti? "Faranno pressing alto, noi vogliamo giocare nella loro metà campo. Sarà una squadra fisica, ci sarà uno scontro sul possesso palla. Il Napoli è a un livello Champions, infatti lotta per lo scudetto, per questo dovremo tenere il pallone".

Questa partita ti preoccupa un po' di più? "Ogni partita rappresenta una finale. Non avendo fatto bene i compiti a casa, dovremo conquistare qui la qualificazione. Siamo motivati, abbiamo voglia di dare dimostrazioni. Utilizzeremo il nostro stile, abbiamo avuto dei miglioramenti e siamo sulla strada giusta".

Giocate al Diego Armando Maradona e ci sarà un tributo al 10' domani: cosa rappresenta per voi? "E' un onore giocare qui. Un calciatore che è stato riferimento per tutti, ancora oggi guardiamo suoi video e ci emozioniamo al. C'è stato Messi, altrimenti sarebbe lui il migliore di tutti i tempi. Lo è stato nella sua epoca, ha segnato un'epoca. E sarà un onore giocare qui".

Non doveste superare il turno sarebbe un fallimento? "Sicuramente rappresenterebbe una grandissima delusione, è una competizione europea comunque. Vogliamo dimostrare di poter competere. All'andata abbiamo fatto bene, ora ce la giochiamo qui. Dovremo tenere il possesso palla e fare pressing, così si creano le occasioni. E' un'altra possibilità di dimostrare il nostro valore".

Preferirebbe vincere anche giocando male? "Se devo scegliere preferirei giocare bene e vincere. Il buon gioco ha come conseguenza sempre un buon risultato. Abbiamo giocato molto bene col Valencia, Villarreal, Siviglia, Atletico. Siamo in una fase ascendente, ma ciò che vale sono i risultati. Le sensazioni sono buone".

Il Barcellona sta rinascendo grazie alla Cantera, il Napoli invece ha solo Insigne tra i calciatori cresciuti nel suo club. Qual è il problema? "Non lo so, non vivo ciò che accade a Napoli giorno dopo giorno e in Italia. Noi abbiamo sempre puntato molto sulla cantera perché i calciatori di casa danno quel di più. Il Barcellona lavora molto bene con i giovani: Gavi, Nico, Araujo, Busquets, Piqué. La cosa bella è che il Barcellona può contare su calciatori di 17-18 anni che in campo già fanno la differenza".

Il Barcellona fuori casa ha sempre sofferto: è un fattore psicologico? "Si parla di altre stagioni, non lo so. Dobbiamo tornare a creare il modello di gioco di prima, sia a livello nazionale che in Europa League. Dobbiamo recuperare tutto per tornare al livello top europeo, anche se affrontiamo un Napoli da Champions, per calciatori, storia e allenatore. A noi manca ancora qualcosa per tornare ad essere quelli di un tempo".

Come sta Dembelé? Si possono aprire le porte per un rinnovo? "Lo vedo felice e agire come un professionista. Ne ho sentite di tutti i colori, io posso dire che si è allenato al massimo anche quando non veniva convocato. Se non fosse stato un professionista non lo farei giocare, invece dà qualcosa di positivo al gruppo e darà tanto da qui a fine stagione".

18:55 - Termina qui la conferenza stampa di Xavi