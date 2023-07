RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 4: out tre azzurri, i gialli di Osimhen vincono il mini torneo di partitelle

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone, Pierpaolo Matrone ed Antonio Noto

18.59 - Termina l'allenamento di oggi, restate su Tuttonapoli.net per approfondimenti ed il solito notiziario.

18.50 - Dopo i rigori, Kvaratskhelia e Saco si uniscono ai tiratori delle punizioni.

18.46 - Nell'altra metà campo, Osimhen, Anguissa e Zedadka si esercitano sui calci di punitzione dal limite con le sagome in barriera.

18.44 - Ostigard, Di Lorenzo, Raspadori, Rrahmani, Saco e Kvaratshelia si esercitano sui calci di rigore. Tra i pali Idasiak.

18.40 - Tutta la squadra riunita a centrocampo ad ascoltare i dettami di Rudi Garcia.

18.39 - Termina la partitella e il mini torneo, trionfano i gialli di Osimhen.

18.34 - Raddoppio dei gialli con il solito Osimhen, passano pochi secondi e Kvara riapre la sfida firmando il 2-1 con un diagonale.

18.32 - Gialli in vantaggio con Lozano, il messicano di destro la mette nell'angolino.

18.30 - Ultima partitella, si sfidano in finale gialli contro blu.

18.28 - Termina la seconda partitella, stavolta a vincere sono i blu (2-1).

18.15 - In partitella i gialli battono i viola 3-1. Gli sconfitti sfideranno i blu, i gialli passano nell'altra metà campo per l'esercitazione.

18.03 - I blu eseguono un esercizio sull'attacco all'area di rigore: la palla parte al limite dell'area da destra e sinistra, viene servito l'esterno sul fondo e tre calciatori attaccano l'area aggirando due sagome

18.00 - Gruppi divisi: i gialli affrontano i viola in partitella a campo ridotto, i blu sono nell'altra metà campo per un'esercitazione.

17.56 - Esercitazione sul pressing con torello, con un gruppetto al centro pronto per aggredire e riconquistare palla.

17.51 - Dagli spalti parte il coro "Chucky, Chucky".

17.50 - In giallo: Juan Jesus, Zedadka, Folorunsho, Anguissa, Lozano e Osimhen. In viola: Di Lorenzo, Rrahmani, Obaretin, Zielinski, Zerbin, Politano e Simeone. In blu: Zanoli, Ostigard, Olivera, Saco, Russo, Kvaratskhelia e Raspadori.

17.50 - Gruppo diviso in tre gruppetti da 7 giocatori (gialli, viola e blu) che si scambiano la palla rapidamente ad un tocco.

17.47 - Il gruppo dopo l'attivazione in palestra rientra in campo. Assenti Elmas, Lobotka e Demme.

17.33 - Gli azzurri si recano in palestra, restano sul campo solo i quattro portieri: Meret, Gollini, Contini e Idasiak.

17.32 - La squadra entra in campo, anche oggi tanta gente al Patini per l'allenamento dei campioni d'Italia. Distinti esauriti.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella terza giornata di allenamenti a Castel di Sangro.