RILEGGI LIVE - Dimaro, day 18: seduta mattutina, partitella e lavoro in palestra, Younes e Tonelli in gruppo

11.15 - Allenamento che può considerarsi concluso. Tifosi che si spostano all'esterno per la sessione d'autografi.

11.05 - Lavoro fisico per Chiriche e Mertens in palestra.

10.55 - Alcuni azzurri rientrano negli spogliatoi tra gli applausi, altri proseguono nel lavoro nei pressi della palestra.

10.52 - La squadra si sposta sulla pista d'atletica per esercizi aerobici.

10.43 - Esultanza e foto di rito per i bianchi, la squadra che ha vinto la partitella a campo ridotto.

10.37 - Gol di Insigne ed esultanza con Mertens, poi Verdi replica per i verdi.

10.33 - Rovesciata di Tutino, intervento d'istinto coi piedi per Meret. Applausi dalle tribune di Carciato.

10.30 - Si procede con una partitella a campo ridotto dieci contro dieci. Non c'è Callejon che è già rientrato negli spogliatoi. Le squadre:

- Meret, Malcuit, Manolas, Luperto, Hysaj, Verdi, Zielinski, Mario Rui, Younes, Milik.

- Idasiak, Tonelli, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam, Di Lorenzo, Gaetano, Insigne, Tutino, Mertens.

10.25 - Tonelli, che ieri ha lavorato a parte, è tornato in gruppo. C'è anche Younes.

10.20 - Scambi di posizione col pallone mentre Idasiak e Meret lavorano col preparatore. Da ieri non c'è Contini, pronto al prestito in B.

10.18 - Anche oggi tanti i tifosi presenti a Dimaro. Decine sono già in fila all'esterno allo store per comprare la nuova maglia in vista della sessione d'autografi post-allenamento.

10.14 - Solito torello con la rosa divisa in due gruppi per iniziare a far salire il ritmo della seduta

10.10 - Squadra in campo e divisa in due gruppi, si lavora subito col pallone.

10.02 - Squadra in campo per iniziare il lavoro d'attivazione.

9.45 - Primi azzurri che si recano in palestra.

Amici di Tuttonapoli.net, benvenuti al live dell'allenamento mattutino del Napoli a Dimaro Folgarida nel 18esimo giorno di ritiro.