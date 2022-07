RILEGGI LIVE - Dimaro, Day 5: ovazione per Osimhen! Lavoro di forza, poi corsa e calcio-tennis

Seguici da Iphone o Android con la nostra App gratuita, la più scaricata sul Napoli

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

11.55 - Rientra anche Osimhen: allenamento che può considerarsi concluso. Restate su Tuttonapoli.net per il solito notiziario e appuntamento al pomeriggio per la seconda seduta di quest'oggi

11.45 - Osimhen ora alterna lavoro tecnico col pallone a scatti ai bordi del campo

11.40 - Restano in campo Ounas e Gaetano oltre ad Osimhen ed Anguissa

11.35 - Rientra gran parte del gruppo mentre alcuni azzurri restano per qualche cambio gioco o lavoro extra in palestra

11.30 - Subito corsa leggera in campo per Osimhen che deve rimettersi in pari rispetto ai compagni

11.15 - Ancora lavoro in palestra per Olivera che lo staff medico continua a tenere a parte a scopo precauzionale

11.00 - Anche i portieri prendono parte al calcio-tennis, un modo divertente per raffinare le qualità tecniche

10.55 - La squadra si trasferisce alle spalle della porta per le partitine di calcio-tennis

10.45 - Prosegue il lavoro fisico: seduta mattutina più impegnativa iniziando a fare sul serio

10.30 - Ovazione per Osimhen! "Victor, Victor", così i tifosi hanno accolto il nigeriano che è entrato in campo

10.20 - Azzurri in campo per una leggera corsa ai bordi del campo

10.10 - Portieri in campo per un lavoro anche con i piedi mentre la squadra svolge lavoro di forza in palestra

10.00 - Lo staff prepara il campo con i paletti mentre la squadra prosegue il lavoro in palestra

9.50 - In campo anche Luciano Spalletti

9.40 - Prima fase in palestra per tutti i giocatori

9.30 - I primi azzurri arrivano sul campo

Amici di Tuttonapoli benvenuti al quinto giorno di allenamenti a Dimaro Folgarida per il Napoli di Spalletti.