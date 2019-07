RILEGGI LIVE - Dimaro, day 7: seduta mattutina, partitina e sfida su punizioni con Mario Rui show. Inglese a parte

11.30 - Allenamento che può considerarsi concluso. Restate su Tuttonapoli.net per gli approfondimenti ed il solito notiziario.

11.25 - La squadra rientra mentre alcuni azzurri continua a provare i calci di punizione.

11.20 - Mario Rui subito protagonista, vincendo la sfida sui calci di punizione. Bene anche Gaetano e Ghoulam.

11.10 - E' bastato che Mertens s'affacciasse un secondo in campo per scatenare il pubblico, al grido di 'Ciro, Ciro, Ciro'. Il belga però non è entrato in campo.

11.05 - Younes intanto lavora sulla sabbia. E Inglese prosegue la sua tabella personalizzata sulla pista d'atletica.

11.00 - Cominciano le esercitazioni sui calci di punizioni: barriera formata da sagome, gli azzurri calciano dai venti metri, prima partendo dal centrodestra, poi dal centrosinistra.

10.57 - Finisce qui la partitina. Intanto gli spalti di Carciato sono più caldi che mai: partono cori su cori per gli azzurri.

10.50 - Non è presente Dries Mertens. Il belga è arrivato a Dimaro, ma non è ancora apparso sul campo di Carciato.

10.45 - Siamo già sul 2-1 in favore dei verdi: le reti di Gaetano, Palmiero e Tutino, che strappano applausi al pubblico presente sul campo di Carciato.

10.40 - Comincia la partitina a metà campo. Bianchi contro verdi, come al solito. Ecco le due formazioni per il match dieci contro dieci.

Verdi: Contini, Malcuit, Zanoli, Luperto, Mario Rui, Zedadka, Gaetano, Verdi, Callejon, Tutino.

Bianchi: Karnezis, Di Lorenzo, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam, Palmiero, Rog, Younes, Zerbin, Sgarbi.

10.32 - Parte il torello in una metà campo con tre azzurri al centro.

10.25 - Comincia la corsetta in campo a ritmo blando: ecco il riscaldamento sotto gli occhi dei collaboratori di Ancelotti.

10.20 - Ci sono ancora i giovani Zedadka e Zanoli, che a breve lasceranno il ritiro, direzione Bari. I due, insieme a Palmiero, aiutano i preparatori dei portieri lanciando il pallone per le esercitazioni nell'altra metà di campo.

10.15 - Fa il suo ingresso anche Inglese, che si reca in palestra. Previsto ancora un lavoro a parte per l'ex Chievo.

10.03 - Consueta riunione tecnica per la squadra, che ha accerchiato Carlo Ancelotti. L'allenatore azzurro ha parlato ai suoi ragazzi per poco più di un minuto, poi è partito l'applauso e via in palestra e sulla pista d'atletica per esercizi posturali e di riscaldamento.

10.01 - Anche Ancelotti ha raggiunto la palestra. Breve riunione tecnica con gli azzurri in cerchio intorno a lui.

9.50 - Un gruppo è già presente in palestra per la consueta fase di riscaldamento. Avvistato anche Mario Rui, oggi al primo allenamento.

09.45 - Amici di Tuttonapoli.net, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nel settima giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. A breve inizierà la seduta degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti. Unica seduta di giornata, questa mattina, per gli azzurri nella giornata in cui sono attesi alcuni dei big azzurri che hanno terminato le loro ferie.