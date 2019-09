RILEGGI LIVE - Primavera, Bologna-Napoli 3-2 (8' Sgarbi, 29', 53' Cangiano, 55' Juwara, 57' Zedadka): Finisce la partita, prima sconfitta per gli azzurrini

12.52 - Finisce la partita. Prima sconfitta in stagione per il Napoli. Prova dai due volti per la squadra di Baronio, azzurrini che dopo essere andati sotto 3-1 hanno cominciato a giocare creando varie situazioni pericolose. Molto bene l'ingresso del classe 2002' Cioffi che si è reso protagonista di vari spunti interessanti, male invece la difesa napoletana che si è fatta cogliere impreparata sui tre gol del Bologna.

93' - MANCINO! Occasione per il gol del pareggio per il Napoli, Mancino sugli sviluppi di un calcio d'angolo prova a deviare il cross di Cioffi, la palla va alta

92' - Napoli che prova il forcing finale, Bologna che si difende bene

90' - Ci saranno cinque minuti di recupero

87' - Esce Labriola, entra Marrazzo

86' - Partita momentaneamente sospesa, girandola di cambi per il Bologna, uscito Cangiano autore di una doppietta

85' - Buona giocata ancora del 2002' Cioffi che imbecca Mancino in area di rigore, il guardalinee però alza la bandierina

84' - Napoli che prova a pressare alto alla ricerca del pareggio, intanto ammonito il calciatore del Bologna Visconti

81' - Bel lancio di Labriola verso Cioffi, bravo il difensore del Bologna a chiudere

79' - Cross di Vrikkis dal fondo ma i difensori del Bologna spazzano via la palla

76' - OCCASIONE BOLOGNA! Grosso errore di Idasiak in fase d'appoggio, Juwara non ne approfitta

74' - Escono Sgarbi e Zanon entrano Mancino e Vrikkis

71' - Azzurrini che ora meriterebbero il pareggio, Bologna che è costretto a difendersi

69' - PALMIERI! Che occasione per gli azzurri. Grande giocata ancora di Cioffi che sulla sinistra salta l'uomo e mette al centro per Palmieri che calcia male da buona posizione

67' - Napoli che ora attacca alla ricerca del pareggio, ottimo l'ingresso di Cioffi, autore di una bellissima giocata sulla sinistra

66' - MAMAS! L'azzurrino prova a calciare dal limite dell'area, pallone che finisce alto sulla traversa

63' - PALMIERI! Ottimo lo spunto di Palmieri che libera il sinistro, palla che esce di un niente

61' - Prima sostituzione per il Napoli esce Vrakkas, entra Cioffi

57' - GOOOOOL ZEDADKA! Minuti di pura follia a Bologna. Napoli che sugli sviluppi di una punizione riesce a trovare il gol del 3-2 con Zedadka che di testa su assist di Sgarbi riesce a mettere la palla in porta

55' - GOL Bologna! Juwara! Altra rete del Bologna che con Juwara firma il gol del 3-1, male la difesa azzurra

53' - GOL Bologna! Ancora Cangiano che mette in rete da pochi passi, Idasiak non può nulla

51' - Sgarbi prova un cross al centro ma non trova nessun compagno.

49' - LABRIOLA! Tutto nasce da Vrakas, che libera Sgarbi, passaggio per Labriola che calcia e sfiora il gol del vantaggio, che occasione per gli azzurrini!

48' - Calcio d'angolo per il Bologna, bella uscita di Idasiak che allontana

46' - Bologna che prova subito ad attaccare ma bravo Zanoli a chiudere

12.02 - Si Riparte!

12.00 - Squadre che fanno il loro rientro in campo

11.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Napoli che dopo il gol del pareggio felsineo non è riuscito mai a rendersi pericoloso. La squadra di Baronio sta facendo fatica contro un buon Bologna che si è reso pericoloso in diverse situazioni sfiorando il gol del vantaggio

44' - Bravissimo Zanoli a chiudere su Cangiano che si stava involando verso la porta

42' - KOUTSOUPIAS! Bell'azione del greco che calcia fuori

40' - CANGIANO! Il fantasista bolognese prova a calciare dal limite dell'area di rigore ma il pallone finisce alto

38' - Vrakas mette al centro ma il portiere del Bologna blocca in tutta tranquillità

36' - Napoli che prova ad affacciarsi di nuovo nella metà campo bolognese ma Sgarbi sbaglia il passaggio e fa ripartire il Bologna

33' - Azzurrini che non riescono a rispondere al gol subito, il Bologna continua ad attaccare

30' - Napoli in difficoltà, altra occasione per il Bologna. Koutsoupias sfiora il gol del sorpasso

29' - GOL Bologna! Cangiano direttamente sugli sviluppi di una punizione riesce a trovare il gol del pareggio.

28' - Bologna che sta alzando la linea di pressione, Napoli tutto rintanato dietro

24' - Napoli compatto dietro. La Squadra di Baronio sta mettendo in difficoltà il Bologna

23' - Napoli che continua ad essere pericoloso in contropiede, Sgarbi guadagna un ottimo fallo sulla trequarti felsinea

22' - Zanon bravissimo ad arrivare in sovrapposizione sulla destra ma sbaglia tutto al momento del cross

21' - Labriola prova ancora il tiro dalla distanza, pallone che termina alto sulla traversa

18' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo Palmieri si fa trovare in fuorigioco, Bologna che riparte

17' - Napoli che si fa rivedere in zona d'attacco, ci sarà un calcio d'angolo per gli azzurrini

15' - Bell'azione del Bologna che con una serie di tocchi arriva a crossare dal fondo ma ancora Idasiak che blocca bene a terra

13' - Il Bologna prova ad alzare il ritmo ma il Napoli riesce a controllare bene

11' - Labriola prova l'eurogol da centrocampo, palla che esce alta sulla traversa

8' - GOOOOOOOL! SGARBI! SUGLI SVILUPPI DI UNA PUNIZIONE SULLA TREQUARTI DEL BOLOGNA, SGARBI DI TESTA PORTA GLI AZZURRI IN VANTAGGIO

5' - Bologna che avanza, Napoli che si mette dietro e difende

4' - Prima occasione per il Bologna, Idasiak è bravo in uscita

11.02 - PARTITI! E' INIZIATA BOLOGNA - NAPOLI

10.59 - Squadre in campo!

10.55 - Tutto pronto, giornata soleggiata a Bologna.

10.50 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-3): Molla; Lunghi, Khailoti, Boloca, Visconti; Koutsoupias, Mazza, Ruffo; Juwara, Cossalter, Cangiano. All. Troise.

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Zanoli, Senese, Manzi; Zanon, Mamas, Labriola, Zedadka; Sgarbi, Palmieri, Vrakas.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Bologna-Napoli, seconda giornata del campionato primavera.

Alle ore 11 la Primavera del Napoli affronterà il Bologna del napoletano Troise, fresco vincitore del Torneo di Viareggio. Sarà la seconda di campionato dopo il bel successo col Torino e il pari in Youth League col Liverpool. Baronio tornerà a puntare su Sgarbi e Palmieri in attacco, non ci sarà Gaetano che è tornato con la prima squadra dopo aver giocato coi Reds.

Ecco i convocati di Baronio: Cioffi, Costanzo, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A., Manzi, Marrazzo, Palmieri, Potenza, Senese, Sgarbi, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.