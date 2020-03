RILEGGI LIVE - Primavera, Fiorentina-Napoli 2-1 (31' Bianco, 42' Simonti, 87' Cioffi): altro ko

16.51 - E' FINITA! Non basta la reazione nel finale degli azzurrini che perdono 2-1 a Firenze. Brutto primo tempo degli azzurrini, pagando le assenze di giocatori importanti come Vrikkis, Zedadka e Palmieri, ma anche un atteggiamento troppo remissivo fino agli ultimi dieci minuti in cui con i nervi è riuscito a riaprire la gara e cercare il pareggio.

94' - Mamas ci prova da fuori, non trova la porta.

93' - Zanon mette al centro, un viola a terra devia involontariamente in angolo.

92' - Non si gioca tra perdite di tempo ed un viola a terra.

90' - Quattro di recupero.

89' - Si accende il Napoli: lancio per Vianni che sbuca tra i centrali, ma esce il portiere.

87' - CIOFFI! GOL DEL NAPOLI! Il Napoli la riapre con l'ex bomber dell'Under 17 che disegna una parabola fantastica su una punizione dalla lunghissima distanza.

85' - Guizzo di Bozhanaj che conquista una punizione, una delle ultime occasioni per provare a riaprirla.

83' - Manzi, zoppicando, prova a terminare la partita.

81' - Piove sul bagno per il Napoli che perde anche il capitano Manzi per infortunio.

79' - Fiorentina pericolosa con Kukovec, ancora decisivo Idasiak, il portierino azzurro polacco salva nuovamente gli azzurri.

76' - Napoli impotente di portare pericoli. Pesanti, in una squadra già in difficoltà, le assenze dei migliori come Vrikkis, Zedadka e Palmieri.

73' - Tentativi confusi del Napoli che tiene più il pallone, ma senza efficacia.

70' - Fuori Ceparano, esordio in azzurro per Bozhanaj, arrivato a gennaio dall'Empoli.

67' - Napoli vicino al gol! Manzi di testa su situazione d'angolo, ma Brancolini salva i viola con un grande intervento.

65' - Retropassaggio errato, il portiere viola mette in calcio d'angolo.

63' - Napoli più con i nervi che con idee: diverse azioni personali, ma senza creare presupposti offensivi.

60' - Si fa sentire mamas a centrocampo, il centrocampo azzurro è al rientro dopo l'infortunio.

57' - Segnali di reazione del Napoli che quantomeno sembra avere un altro spirito.

55' - Fuori Labriola e Sgarbi, dentro D'Amato e Cioffi

54' - Ammonito il capitano della Fiorentina Dutu, punizione interessante per Labriola.

53' - Prima vera chance per il Napoli: Sgarbi dentro per Vianni che scivola al momneto di andare a mettere in rete sul secondo palo.

52' - Il muro azzurro quasi sulla linea di porta respinge di schiena la punizione in calcio d'angolo.

50' - Idasiak blocca un retropassaggio di un difensore, l'arbitro lo considera volontario ed assegna punizione a due in area.

48' - Ammonito Sami per una trattenuta.

16.01 - INIZIA LA RIPRESA!

16.00 - Fuori Marrazzo, dentro Mamas.

47' - FINE PRIMO TEMPO! 45' da dimenticare per gli azzurrini, mai pericolosi e costantemente in affanno in fase difensiva. Primo tempo che rispecchia la prima mezz'ora a Roma, sotto 2-0 prima della reazione per la rimonta.

44' - Due di recupero

42' - RADDOPPIO FIORENTINA! Altra mischia in area, Simonti sfrutta una palla rimasta lì per mettere comodamente in rete.

41' - Gli azzurri ci provano, ma risultano inoffensivi e si sbilanciano pericolosamente

39' - Ammonito Marrazzo per un intervento in ritardo.

37' - Il Napoli prova ad alzare la pressione, ma i viola fanno circolare bene palla e si aprono sempre un varco in transizione.

34' - Ancora Fiorentina, Duncan si gira in area, ma il tiro termina fuori grazie ad una deviazione.

31' - GOL DELLA FIORENTINA! Miracolo di Idasiak su Duncan, ma poi la respinta finisce a Bianco che appoggia in rete.

29' - Timide proteste dei viola per un presunto tocco di mano di Manzi, l'arbitro sicuro spiega che non c'è rigore

26' - Fuori Pierozzi, dentro Agostinelli.

23' - Problemi per N. Pierozzi che non pare poter proseguire.

20' - Prova a farsi vedere il Napoli, ma senza creare grossi pericoli.

17' - Soffre il Napoli e secondo legno dei viola: stavolta è un azzurro, Vianni, con un auto-palo su situazione d'angolo

15' - Ancora Fiorentina: Spalluto si gira in area, ma la difesa azzurra mette in angolo.

13' - Idasiak si allunga e mette in angolo la conclusione da fuori di Duncan.

10' - Meglio i viola in questo inizio, trovando ampiezza con buone combinazioni sull'esterno.

7' - Traversa della Fiorentina! Bianco di testa trova il legno con deviazione di Idasiak, Napoli fermo su una palla alzata a campanile in area di rigore.

5' - Primo tentativo di Pierozzi, conclusione facile per Idasiak.

3' - Terreno non in perfette condizioni, ritmi non altissimi in questa primissima fase.

15.00 - INIZIATA!

14.58 - Squadre in campo, divise classiche per le due squadre.

14.45 - Terminato il riscaldamento

14.20 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate le formazioni ufficiali: Angelini schiera Labriola alle spalle della coppia Vianni-Sgarbi

FIORENTINA (4-3-3): Brancolini; Pierozzi E., Dutu, Dalle Mura, Simonti; Beloko, Fiorini, Bianco; Duncan, Spalluto, Pierozzi N.

NAPOLI (4-3-1-2): Idasiak; Zanoli, Zanon, Manzi, D’Onofrio; Ceparano, Marrazzo, Sami; Labriola; Vianni, Sgarbi.

Nel caos e nella paura, nei giorni del coronavirus, la Primavera ritrova tracce di normalità. Dopo il rinvio dell'ultimo turno, da recuperare l'11 aprile, il Napoli riprende la propria corsa alla salvezza: lo farà questo pomeriggio, alle ore 15, sul campo della Fiorentina dell'ex Bigica ("Per noi è una finale" le sue parole), primo anticipo della settima giornata di ritorno che comunque vedrà rinviate tre gare per l'emergenza che ha colpito soprattutto le regioni del nord.

MEGLIO FUORI. La squadra di Angelini riparte dal 3-3 di Roma dello scorso 24 febbraio, pareggio show che ha alimentato il positivo score esterno (9 punti) rispetto a quello pigro casalingo (4). Una bella notizia alla vigilia dello scontro diretto con la Fiorentina, che di punti ne ha 21 ed è in piena zona play-out, il traguardo massimo a cui aspira il Napoli. Che oggi ritroverà Manzi ma sarà orfano di Senese, Zedadka e Palmieri. Assenze pesanti.

I convocati di Angelini: Bozhanaj, Cavallo, Ceparano, Cioffi, D’Amato, D’Onofrio, Idasiak, Daniele, Esposito, Labriola, Mamas, Manzi, Marrazzo, Sami, Sgarbi, Tsoungui, Vianni, Virgilio, Zanoli, Zanon.