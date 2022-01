RILEGGI LIVE - Primavera, Genoa-Napoli 1-2: Cioffi-Ambrosino ed azzurrini nell'alta classifica!

95' - E' FINITA! Il Napoli torna alla vittoria, sbancando il campo del Genoa, grazie ai suoi talenti più luminosi Cioffi ed Ambrosino (ma ottime le prove anche di Vergara e D'Agostino) e si rilancia nell'alta classifica agganciando l'Inter e mettendo nel mirino anche le seconde che hanno una gara in più.

94' - GOL DEL GENOA! I padroni di casa accorciano le distanze con Nesci col pallone che supera la linea di porta. Rete di Nesci.

93' - RADDOPPIO! AMBROSINO! Il talento azzurro la chiude, in ripartenza servito da D'Agostino, inserendosi e poi mettendo il pallone forte e sotto la traversa per il 2-0.

90' - Cinque di recupero

88' - Idasiak! Sull'angolo seguente il portierino polacco del Napoli ci mette la mano e smanaccia un colpo di testa in tuffo

87' - Prima vera occasione del Genoa, al tiro dal limite, ma Idasiak alza in angolo

86' - Altra ripartenza del Napoli spezzata col giallo dal Genoa

83' - Assalto del Genoa senza nulla da perdere, il Napoli però è attento sulle palle alte

80 - Dentro anche Gioielli per Saco

78' - Dentro Toccafondi e Ambrosino, fuori Vergara e Cioffi, i migliori in campo che hanno speso tanto.

76' - Vergara-show andando via in mezzo a due, prima della chiusura in angolo

73' - Marchisano! Napoli sfiora il raddoppio: grande apertura di Vergara, il laterale si inserisce ma apre troppo e calcia a lato

70' - Grande azione di Vergara nello stretto, ma da posizione defilata poi calcia sull'esterno della rete

65' - A terra cadendo male Mané, ma il neo-entrato si rialza senza problemi

62' - Triplo cambio nel Genoa per provare a dare la scossa

56' - Cioffi! Napoli che riconquista e arriva al tiro con l'attaccante, ma il Genoa devia in angolo salvando il risultato

54' - Fuori Hysaj, autore di una grande partita, dentro Mané

51' - Gioco fermo per problemi per Hysaj, colpito al volto

48' - Il Genoa prova subito ad aumentare i giri, il Napoli tiene difensivamente

12.05 - INIZIA LA RIPRESA

11.50 - FINE PRIMO TEMPO! Napoli che chiude i primi 45' meritatamente in vantaggio grazie al gol di Cioffi, poi ha concesso fasi di possesso ai padroni di casa ma non particolari palle gol

45' - Due minuti di recupero

43' - Ottima finora la prova dei tre centrali del Napoli, Barba, Hysaj e Costanzo, quest'ultimo che devia l'ultimo tentativo del Genoa.

39' - Il Napoli controlla senza concedere granché ed a campo aperto è sempre pericoloso

32' - Ripartenza azzurra, palla per D'Agostino che converge e chiude il destro ma la palla termina a lato

30' - Ammonito Sadiku per fallo su Marchisano

28' - Tiro di Bamba dal limite, la difesa azzurra respinge

25' - Ammonito Saco per simulazione dopo una caduta in area in mezzo a più avversari

21' - Azione insistita del Genoa, ottima chiusura di Barba in angolo

18' - Problemi per Barba che però riesce a continuare

13' - Partita molto combattuta, il portiere azzurro Idasiak però per ora non ha dovuto compiere interventi

9' - Il Genoa prova a reagire, il Napoli per ora chiude bene gli spazi

5' - GOL DEL NAPOLI! CIOFFI! La sblocca subito il talento azzurro con un diagonale di destro che si infila all'angolino basso

3' - Subito Cioffi che sbuca via sulla destra, il pallone resta lì ma la conclusione viene murata

11.02 - INIZIATA!

10.58 - Squadre in campo

10.45 - FORMAZIONE: Idasiak; Hysaj, Barba, Costanzo; Marchisano, Spavone, Saco, Vergara, Giannini; D’Agostino, Cioffi

Il Napoli Primavera affronterà il Genoa in trasferta per la 15esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si disputa sul campo di Pagato alle ore 11. I convocati di Frustalupi: Acampa, Ambrosino, Barba, Cioffi, Costanzo, D’Agostino,Di Dona, Giannini, Gioielli, Hysaj, Idasiak, Manè, Marchisano, Mercurio, Pontillo, Saco, Spavone, Toccafondi, Turi, Vergara.