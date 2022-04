RILEGGI LIVE - Primavera, Lecce-Napoli 1-0 (48' Hasic): azzurrini vanno ko in 10 uomini!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

95' - E' FINITA! Il Napoli perde lo scontro salvezza col Lecce, pagando l'inferiorità numerica dall'inizio della ripresa.

94' - Sull'ultimo angolo, in cui salgono tutti, Costanzo calcia al volo ma trova il portiere e compagno di squadra Idasiak a rimpallare!

90' - Rosso per il tecnico azzurro Frustalupi che chiede il motivo del cartellino ed esce incredulo

89' - Carambola che pemia Ambrosino che prova a coordinarsi ma viene disturbato al momento della girata da due passi

87' - In contropiede il Lecce non trova il raddoppio, dunque ci sarà ancora qualche minuto di speranza per il Napoli

84' - Frustalupi tenta il tutto per tutto: dentro anche Pesce e Mercurio, fuori Cioffi e Saco

81' - Guizzo di Saco, ma il Lecce spende il giallo appena si apre uno spazio ed il Napoli deve ricominciare

78' - Napoli frenetico per pareggiare, il Lecce recupera e va facilmente al tiro, ma alto

74' - Iniziativa di Ambrosino, steso da Lemmens. Giallo per il terzino del Lecce.

73' - Cambio per Frustalupi: esce Gioielli, dentro Acampa.

70' - Gli azzurrini, nonostante l'inferiorità numerica non demorde e ci prova. Ambrosino tenta il tiro ma schiacchia la conclusione.

66′ - Cambio per il Lecce: esce Mommo ed entra Saloma.

63′ - Ammonito Cioffi che stende Tarok con un fallo da dietro nel tentativo di recuperare il pallone.

59' - Cambio in casa Napoli: esce Spavone ed entra Vergara.

56' - NAPOLI IN 10 UOMINI! Gonzalez va via a Barba, che lo stende. Già ammonito, il difensore azzurro si becca il secondo giallo e lascia la squadra in inferiorità numerica.

52' - Gonzalez vince un rimpallo e prova la conclusione col mancino dai 20 metri: la palla si alza e termina altissima.

48' - GOL DEL LECCE! Calcio d'angolo battuto bene da Momo, allontana la difesa del Napoli ma il Lecce riconquista il pallone. Cross al centro e incornata di Hasic che batte Idasiak.

47' - Primo spunto sulla fascia destra per i giallorossi, allontana bene la difesa azzurra.

45' - Subito un cambio per il Lecce: fuori Nizet e dentro Todok.

15.35 - INIZIA LA RIPRESA!

15.20 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - Vengono concessi 4 minuti di recupero.

44' - Ammonito Barba: calcione da dietro a Momo e cartellino giallo per il difensore azzurro.

40' - Problemi per il capitano del Napoli Costanzo: resta a terra dopo uno scontro con Carrozzo ma non sembra nulla di grave.

37' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo in favore del Lecce, la difesa del Napoli allontana la palla che arriva a Daka. Tiro al volo e pallone che termina altissimo.

33' - Lemmens riceve in area, si gira e tenta la conclusione. Tiro debole, nessun problema per Idasiak.

30' - Allarme rientrato per il centrocampista leccese che si rialza. Riparte il gioco.

29' - Resta a terra Vulturar dopo uno scontro aereo con Spavone. In campo lo staff sanitario del Lecce.

25' - La formazione giallorossa prova con pazienza ad imbastire azioni offensive, il Napoli è compatto e difende bene.

21' - TRAVERSA DEL LECCE! Direttamente da calcio d'angolo, traiettoria insidiosa di Vulturar che si stampa sulla traversa.

20' - Iniziativa sulla corsia mancina di Gonzalez, bravo Barba a chiudere e spedire in corner.

18' - Carrozzo riceve al limite e fa partire il destro: tiro che si alza, Idasiak osserva con lo sguardo.

16' - Intervento in scivolata di Hysaj, fischia l'arbitro Leone che ammonisce il difensore azzurro.

14' - Pericoloso il Lecce: allontana male Barba, tiro dall'interno dell'area di Carrozzo che termina alto.

12' - La barriera respinge, il Lecce può respirare

11' - Spunto di Gioielli, fallo e giallo per Vulturar ed ora chance per Cioffi su punizione

9' - Ennesimo scontro in mezzo al campo, gara molto spezzettata

6' - Il Lecce prova a manovrare, il Napoli per ora punge poco con la palla diretta su Ambrosino

3' - Un paio di palloni al centro da una parte e dall'altra, per ora senza grossi pericoli.

14.32 - INIZIATA!

14.28 - Squadre in campo

14.15 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-3): Borbei; Lemmens, Nizet, Hasic, Vulturar; Pascalau, Mommo, Gonzalez; Daka, Carrozzo, Berisha. All. Grieco

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Gioielli, Saco, Spavone, Giannini; Ambrosino, Cioffi. All. Frustalupi

Il Napoli Primavera affronterà il Lecce per la 27esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputerà al Campo Comunale di San Pietro in Lama alle ore 14.30. I convocati di Frustalupi: Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, De Luca, Di Dona, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Idasiak, Marranzino, Mercurio, Nosegbe, Pesce, Pontillo, Rendina, Saco, Spavone, Toccafondi, Vergara