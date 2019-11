RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Fiorentina 1-1 (1' Koffi, 4' Vrikkis): punto prezioso fermando i viola!

14.48 - E' FINITA! Punto prezioso per il Napoli che continua a muovere la classifica, dando continuità dopo la vittoria sulla Lazio in Coppa Italia, fermando sul pareggio la Fiorentina. Succede tutto nei primi minuti con i gol di Koffi ed il rigore di Vrikkis. Napoli che avrebbe dovuto beneficiare di un altro rigore, per fallo su Sgarbi, per il resto azzurrini pericolosi in contropiede mentre a fare la partita sono stati i viola.

92' - Mancino! Cross di Palmieri e di poco non ci arriva l'attaccante azzurro!

90' - Tre di recupero

88' - Idasiak blocca facile un colpo di testa, può ripartire il Napoli.

87' - Fallo ingenuo di Zanon, punizione per i viola vicino alla bandierina.

85' - Milani pescato tutto solo nell'area del Napoli, colpo di testa che termina lentamente a lato.

84' - Cross di Zanon, il portiere viola in presa bassa blocca il pallone.

82' - Fuori uno stremato Vianni, dentro Mancino.

80' - Napoli che ha speso tanto in pressione ed in questo finale difende un po' più basso.

78' - Aggancio sbagliato dell'ultimo uomo della Fiorentina, per poco Vrakas non ruba palla e si invola verso la porta.

76' - Tiro di Koffi deviato, Idasiak allunga in angolo anche se forse era già destinato sull'esterno della rete.

75' - Sponda per Senese che non riesce a girare in porta, si rivede il Napoli in attacco.

73' - Altro tentativo da fuori della Fiorentina, ancora pallone abbondantemente alto.

71' - Serie di falli non fischiati dall'arbitro, la partita si incattivisce fino ad un fallo ai danni dei viola.

69' - Palla detro per Palmieri, il portiere respinge ed il pallone resta lì ma poi viene sbandierato fuorigioco.

66' - Tre cambi per il Napoli: dentro Virgilio, Vrakas e Palmieri per Labriola, Vrikkis, Sgarbia

63' - Ci prova da fuori la Fiorentina, palla abbondantemente alta.

60' - Giallo per Dutu per aver fermato la ripartenza del Napoli.

58' - Ancora Napoli: palla dalla destra di Sgarbia, non ci arriva Vianni ed alle spalle neanche Zedadka che però era in fuorigioco.

54' - Labriola! Tiro del centrocampista azzurro da fuori, ma il portiere viola alza in angolo.

52' - Accentuato il copione del match con gli azzurrini che provano a chiudere gli spazi per ripartire in contropiede.

50' - Koffi si inserisce dalla sinistra, ma il Napoli chiude in calcio d'angolo.

47' - Si ricomincia dall'ennesimo angolo per la Fiorentina, col Napoli che salva mettendo in angolo dall'altra parte.

14.00 - INIZIA LA RIPRESA!

13.58 - Squadre in campo senza cambi.

47' - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo sull'1-1. I gol arrivano entrambi ad inizio gara, poi la Fiorentina ha colpito un palo ma il Napoli può lamentare la mancata concessione di un rigore per portarsi in vantaggio.

44' - Due minuti di recupero.

41' - Protesta il tecnico viola Bigica per un ponte di Vianni non sanzionato ed il suo giocatore che resta dolorante a terra.

39' - Cross dalla destra, colpito Zedadka ma l'arbitro aveva fischiato fuorigioco.

37' - Il Napoli sembra prendere più coraggio in questa fase finale, provando anche a manovrare.

35' - Azione insistita del Napoli, palla al centro per Mamas che però calcia a lato.

32' - Napoli vicino al vantaggio: palla per Zedadka contro il portiere, lo supera ma in realtà il pallone gli resta dietro e l'azione sfuma.

30' - Altra azione insistita della Fiorentina, ma poi il Napoli recupera ed in due passaggi prova a ribaltare l'azione, ma Vianni viene lanciato in fuorigioco.

27' - Dal replay è evidente il rigore negato al Napoli: Sgarbia era andato via all'avversario che non sembra prendere la palla.

25' - Proteste decise del Napoli per un intervento su Sgarbi che aveva superato l'avversario. Protesta anche Baronio.

23' - Palla persa in uscita, angolo insidioso e salvataggio in angolo. L'ennesimo per i viola.

21' - Altro angolo: Idasiak respinge come può, parte il contropiede del Napoli ma la Fiorentina si rifugia in rimessa laterale.

20' - Meglio i viola che tengono alto il baricentro, sull'ennesima palla inattiva palla al centro che viene però allungata in angolo

17' - Palo della Fiorentina! Uno-due al limite, Duncan si invola quindi verso il portiere e per batterlo apre troppo l'angolo e colpisce il palo.

14' - Serie di angoli per la Fiorentina, ma il Napoli finora tiene bene con l'aiuto delle torri d'attacco.

11' - Pericolosa la Fiorentina col pallone che sbuca al centro, proveniente dalla sinistra, ma il tiro è debole e facile per Idasiak.

8' - Napoli che prova a pungere in ripartenza, Sgarbi lancia Vianni ma i viola salvano in extremis.

6' - Si riversa di nuovo avanti la Fiorentina, ma non si intendono i giocatori d'attacco e l'azione sfuma.

4' - Pareggio del Napoli! Vrikkis! Dal dischetto l'azzurrino non sbaglia spiazzando il portiere.

3' - Rigore per il Napoli: cross dalla destra di Sgarbi, Zedadka in area viene messo giù, l'arbitro non ha dubbi.

1' - Vantaggio Fiorentina: subito Koffi a segno. Azzurrini distratti e infilati alla prima azione. Idasiak battuto con un diagonale decisamente facile.

13.00 - INIZIATA LA GARA!

12.57 - Squadre in campo

12.45 - FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Zanoli, Senese, Costanzo; Zanon, , Labriola, Mamas, Vrikkis, Zedadka, Vianni, Sgarbi. All. Baronio

FIORENTINA (4-3-3): Brancolini; Pierozzi, Ponsi, Dutu, Chiti; Bianco, Lovisa, Hanuliak; Pierozzi, Duncan, Koffi. All. Bigica

12.00 - Il Napoli Primavera affronta quest'oggi la Fiorentina per la settima giornata di campionato allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore (ore 13). I convocati di Baronio: Cavallo, Ceparano, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A., Marrazzo, Palmieri, Potenza, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon Zedadka