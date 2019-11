RILEGGI LIVE - Sorteggio Euro 2020: girone agevole per l'Italia, tre big nello stesso gruppo!

Buon sorteggio quello per l'Italia di Roberto Mancini. La Nazionale ha trovato nel girone A, Svizzera, Turchia e Galles, match di certo non impossibili. Si esordirà il 12 giugno, all'Olimpico di Roma contro la Turchia. Girone di ferro per Germania, Francia e Portogallo, messe tutte e tre nel gruppo F.

18:54 - Questi i gruppi di Euro 2020:

Gruppo A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera

Gruppo B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

Gruppo C: Olanda, Ucraina, Austria, Vincitrice Play-Off D (Georgia/Bielorussia/Macedonia/Kosovo)

Gruppo D: Inghilterra, Croazia, Vincitrice Play-Off C (Scozia, Israele, Norvegia, Serbia), Repubblica Ceca

Gruppo E: Spagna, Svezia, Polonia, Vincitrice Play-Off B (Bosnia, Irlanda del Nord, Irlanda, Slovacchia)

Gruppo F: Vincitrice Play-Off A (Islanda, Romania, Bulgaria, Ungheria), Portogallo, Francia, Germania

18:51 - Il girone A di Euro 2020 con Italia, Svizzera e Turchia si completa con il Galles

18:47 - Girone F durissimo: Germania, Francia e Portogallo

18:43 - Turchia seconda estratta nel girone dell'Italia, inaugurerà l'Europeo della Nazionale di Mancini

18:37 - Svizzera sorteggiata nel gruppo dell'Italia

18:33 - Si parte ricapitolando le Nazionali della Fascia 1 e i loro rispettivi Gruppi: Spagna (Gruppo E), Germania (Gruppo F), Belgio (Gruppo B), Italia (Gruppo A), Inghilterra (Gruppo D), Ucraina (Gruppo C).

18:21 - Salgono sul palco i due campioni di Euro 2016 col Portogallo, Ricardo Carvalho e Joao Mario

18:13 - Sul palco il noto Deejay Martin Garrix

18:10 - Inizia lo spettacolo pre-sorteggi a Bucarest. Fra pochi minuti l'Italia e le altre Nazionali conosceranno tutte le loro rivali nella fase a gruppi di Euro 2020.

17:50 - I Gruppi di Euro 2020 - Questi i sei Gruppi di Euro 2020, in attesa del sorteggio:

Gruppo A (città ospitanti: Roma, Baku)

Italia

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Finlandia/Galles

Gruppo B (San Pietroburgo, Copenhagen)

Belgio

Russia

Danimarca

Finlandia/Galles

Gruppo C (Amsterdam, Bucarest)

Ucraina

Olanda

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso A o D spareggi

Gruppo D (Londra, Glasgow)

Inghilterra

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso C spareggi

Gruppo E (Bilbao, Dublino)

Spagna

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso B spareggi

Gruppo F (Monaco, Budapest)

Germania

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso A o D spareggi

17:40 - Amichevoli di prestigio per la Nazionale di Roberto Mancini. Come riporta Sky Sport, l'Italia a marzo affronterà in amichevole l'Inghilterra a Wembley e la Germania in uno stadio tedesco ancora da definire.

17:32 - Le fasce del sorteggio - Ecco le quattro fasce del sorteggio in programma oggi alle ore 18 a Bucarest:

Fascia 1

Belgio

Italia (nazione ospitante)

Inghilterra (nazione ospitante)

Germania (nazione ospitante)

Spagna (nazione ospitante)

Ucraina



Fascia 2

Francia

Polonia

Svizzera

Croazia

Olanda (nazione ospitante)

Russia (nazione ospitante)

Fascia 3

Portogallo

Turchia

Danimarca (nazione ospitante)

Austria

Svezia

Repubblica Ceca

Fascia 4

Galles

Finlandia

Vincente Percorso A spareggi (Islanda, Bulgaria, Ungheria, Romania)

Vincente Percorso B spareggi (Bosnia-Erzegovina, Slovacchia, Repubblica d'Irlanda, Irlanda del Nord)

Vincente Percorso C spareggi (Scozia, Norvegia, Serbia, Israele)

Vincente Percorso D spareggi (Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia)

Ci siamo: alle 18 dal ROMEXPO di Bucarest avranno il via i sorteggi per i gironi della fase finale degli Europei di calcio del 2020. Ci parteciperanno venti nazionali europee, quattro in meno del numero complessivo delle partecipanti previste. Questo perché gli spareggi di qualificazione si terranno il prossimo marzo: nei sorteggi ci saranno quindi quattro spazi vuoti che andranno poi riempiti automaticamente con le vincitrici degli spareggi.