Rinnovo Gattuso, Gazzetta: accelerata Napoli per paura che possa intrigare altri club

E' praticamente fatta, mancano soltanto le firme: Rino Gattuso prolungherà il suo contratto con il Napoli per (almeno) altre due stagioni. Adeguamento dell'ingaggio ottenuto e penale (che voleva Aurelio De Laurentiis) che non sarà inserita. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come l'accelerata decisiva sia arrivata nelle ultime perché "La dirigenza napoletana ha sentito la necessità di chiudere in fretta la questione sollecitata, probabilmente, dalla possibilità che l’ottimo lavoro di Gattuso possa intrigare altri club".