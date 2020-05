Ripresa Seria A, il Premier Conte: "Per Spadafora non ci sono ancora condizioni di sicurezza"

Il Premier Giuseppe Conte ha risposto ad una domanda sulla ripresa del campionato nella conferenza stampa di presentazione al paese del decreto Rilancio: "E' un tema che riceve tante sollecitazioni. Il Ministro Spadafora è molto responsabile, bisogna capire che per far ripartire il campionato di calcio si devono realizzare le condizioni di massima sicurezza. Per avventurarsi in una data servono garanzie che secondo il Ministro Spadafora, per ora, non ci sono"