Rischio scontri: allerta massima a Fuorigrotta con elicotteri e centinaia di forze dell'ordine presenti

C'è massima allerta all'esterno del Maradona dopo gli incidenti di ieri sera e l'accoltellamento di un tifoso dell'Ajax

Fonte: dal Maradona, Fabio Tarantino

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

C'è massima allerta all'esterno del Maradona dopo gli incidenti di ieri sera e l'accoltellamento di un tifoso dell'Ajax nella notte tra lunedì e martedì. Il rischio di nuovi incidenti e scontri viene evitato da un notevole dispiegamento di forze dell'ordine presenti all'esterno dello stadio. Sono centinaia tra polizia, carabinieri e finanza a girare in ogni zona del quartiere e un elicottero sta presidiando ormai da diversi minuti Fuorigrotta per segnalare eventuali disagi o situazioni di pericolo. Al momento non si registrano problemi e i cancelli sono aperti già dalle 16 con molti tifosi che sono già dentro lo stadio e all'esterno file chilometriche per entrare e solito traffico appena varcato il casello.