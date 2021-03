Rogerio a Dazn: "Sassuolo riposato? Al Napoli non cambia molto, è abituato a tante gare"

Rogerio, esterno difensivo del Sassuolo, prima della partita contro il Napoli è intervenuto a Dazn, toccando vari temi, tra cui quello legato al fatto di non aver disputato il match col Torino lo scorso weekend: "Sicuramente se mettiamo a posto qualcosa che sbagliamo in partita e la forma fisica possiamo migliorare ancora. Per il Napoli non cambia molto giocare di più, è abituata a disputare tante partite in una stagione. Europa? Noi siamo un gruppo che gioca insieme da tanto e abbiamo acquisito maturità, per cui possiamo pensare a questo traguardo. Ma il campionato è difficile. Noi siamo pronti".