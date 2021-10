Roma, Veretout al 45': "Napoli concede spazi, noi siamo pronti a fare la guerra su ogni pallone!"

All'intervallo è 0-0 tra Roma e Napoli all'Olimpico. Durante la pausa Jordan Veretout, centrocampista giallorosso, ha commentato la prima frazione ai microfoni di Dazn: "E' una partita importante per entrambe le squadre. Noi siamo pronti per la guerra, faremo la guerra su ogni palla perché questa partita si vince così. Dobbiamo continuare così, tutti insieme, e quando abbiamo la palla dobbiamo far male perché ci sono tanti spazi".