RPN - Osimhen vuole essere sicuro al 100% prima del sì: tutto fatto con Lille ed agenti

La redazione di Radio Punto Nuovo aggiorna la situazione relativa al futuro di Victor Osimhen che non ha ancora aperto del tutto al Napoli: "Voglio esser sicuro al 100%", questa la frase che ripete ai suoi agenti. Nessun no al Napoli, tutto fatto con l'entourage, tutto fatto con il Lille (offerta accettata tra i 60 ed i 70 milioni). Non c'è dead line, ma attesa non sarà infinita".

