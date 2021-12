Rrahmani: "Il miglior anno della mia carriera, ma migliorerò ancora e lotteremo per lo Scudetto"

Il difensore del Napoli e del Kosovo, Amir Rrahmani, ha rilasciato un'intervista in patria al quotidiano Gazeta Blic a margine della vittoria del premio come miglior giocatore dell'anno: "E' stato un anno di successi in termini personali, credo sia il miglior anno della mia carriera finora, ma c'è spazio per migliorarmi. Obiettivi di squadra? Saremo in lotta fino alla fine per vincere il campionato, è molto difficile, ci sono molte partite, ma spero che sarà un altro anno di successi, più di quest'ultimo".