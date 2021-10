Salernitana-Napoli blindata: clima teso, sui social circolano minacce verso i tifosi azzurri

Ci sarà una gran cornice di pubblico all'Arechi per il derby di questo pomeriggio tra Salernitana e Napoli. I tifosi del Napoli che non vivono in provincia di Salerno non potranno parteciparvi a causa del divieto di vendita dei biglietti, ma qualche infiltrato ci sarà. E il clima non è dei migliori, stando a quanto raccontato dal Corriere del Mezzogiorno:

"Non ci sarà il settore ospiti ma molti tifosi del Napoli «infiltrati» nei settori destinati al pubblico granata. Ci sarà un grande dispiegamento di forze dell’ordine, il clima è teso: ieri sono circolati sui social audio di minacce nei confronti dei tifosi del Napoli. In alcuni è annunciata una caccia all’uomo nei confronti del napoletano o comunque di chiunque non abbia la residenza a Salerno".