Samardzic, Napoli ha un vantaggio sulla Juve: ha disponibilità economiche immediate

Samardzic diviso tra Napoli e Juventus, ma quale sarà la sua scelta definitiva?

Samardzic diviso tra Napoli e Juventus, ma quale sarà la sua scelta definitiva? Punti a favore del Napoli: la disponibilità economica immediata che invece manca alla Juventus, strettamente condizionata dall’indice di liquidità e dunque obbligata a rispettare il parametro per cui ogni operazione in entrata (tra cartellino e ingaggio) sia pareggiata da una o più operazioni in uscita. Ma la prospettiva potrebbe anche essere differita: ovvero, bloccarlo e dirottare l’arrivo a giugno. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.