San Paolo, ass. Borriello: "Si gioca grazie al lavoro di tutti, faremo altre verifiche sulla copertura"

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha annunciato che Napoli-Parma si giocherà e ha dato altre informazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non c'è nulla di preoccupante sulle condizioni, si gioca Napoli-Parma. Vigili del fuoco, tecnici, drone: c'è stato un gran lavoro di sinergia per permettere lo spettacolo di stasera. Le verifiche finiranno intorno alle 15:30-16, per questo si gioca con mezzora di ritardo, perché poi ci vogliono le verifiche del GOS. Nei prossimi giorni faremo una verifica più dettagliata sulla copertura. Comune, vigili del fuoco, Calcio Napoli, hanno tutti lavorato insieme. Noi abbiamo avuto danni importanti a causa del meteo, si parla di un vento fortissimo che butta a terra gli alberi".