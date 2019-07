San Paolo, commissario Basile: "Lavori spogliatoi già partiti, ho chiesto la prima di campionato fuori"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Gianluca Basile, commissario per le Universiadi: "L’Universiade è andata molto bene, ora speriamo di riposare un poco. Abbiamo raggiunto gli obiettivi perché abbiamo ristrutturato molti impianti sportivi, alcuni li abbiamo riqualificati anche perchè erano inutilizzati e poi Napoli è stata conosciuta da tutto il mondo. Speriamo che questi impianti ora vengano utilizzati, gli enti locali dovranno ripartire con la gestione. Disperdere questo patrimonio sarebbe un delitto, l’attività non deve cessare. Siamo soddisfatti anche sull’affluenza, non si trattava di calcio e avere a che fare con squadre di livello non elevato non ci ha favoriti, ma il bilancio è ottimo.

Non stiamo smontando nulla, il San Paolo resterà in queste condizioni per l’inizio del campionato. I lavori per gli spogliatoi sono già avviati, speriamo di finirli al più presto, abbiamo chiesto di giocare la prima in trasferta così da avere più tempo”.