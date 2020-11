Sandulli ha messo un tassello anche sul ricorso al Coni, citato un precedente

Nella sentenza del giudice Piero Sandulli, che ha bocciato il ricorso del Napoli, c'è anche un passaggio che potrebbe mettere preventivamente già a ricorso il ricorso che il club azzurro andrà a fare anche al Colleggio Arbitrale del Coni. A sottolinearlo è l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, che spiega proprio uno dei passaggi iniziali della sentenza: "Al tempo stesso però, il team di Sandulli ha motivato la sentenza in maniera pesante, nei confronti del Napoli. E per certi versi ha come voluto mettere un tassello anche nel prossimo grado di giustizia cui ricorrerà il club azzurro. «Preliminarmente si intende ribadire, anche in questa sede, un principio più volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (cfr., da ultimo decisione n. 56/2018): “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”». Nel merito quella sentenza riguardava la finale playoff di serie B, Frosinone-Palermo del 2018. Procedimento nel quale il difensore del club laziale era Mattia Grassani, l’attuale legale del Napoli".