Sanremo 2024: vince Angelina Mango, secondo Geolier nonostante il 60% al televoto

E' Angelina Mango, con 'La noia', a trionfare alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Al secondo posto il rapper napoletano Geolier con 'I p' me, tu p' tè', davanti ad Annalisa terza classificata. Non è bastato all'artista napoletano il 60% al televoto. Solo il 16% al televoto per Angelina Mango che chiaramente ha avuto il favore di sala stampa e radio anche dopo le polemiche di ieri.

I cinque finalisti:

Geolier con 'I p' me, tu p' tè'

Angelina Mango con 'La noia'

Annalisa con 'Sinceramente'

Ghali con 'Casa mia'

Irama con 'Tu no'