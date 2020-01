Scambio Llorente-Politano, stasera la verità: Inter vuole monetizzare, Napoli deve cedere

Napoli-Inter sarà anche l'occasione tra le due società per affrontare qualche idea di mercato nata nelle ultime settimane, in particolare lo scambio tanto chiacchierato tra Fernando Llorente e Matteo Politano. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come stasera a margine di Napoli-Inter, potrebbe essere svelata tutta la verità sulla possibilità sullo scambio tra il centravanti spagnolo e l'esterno nerazzurro, con l’Inter che però vorrebbe ottenere denaro da reinvestire per lasciare partire l'attaccante prelevato dal Sassuolo. Inoltre il quotidiano spiega che questa ipotesi potrebbe decollare per il Napoli in caso di partenza di uno tra Callejon e Younes.