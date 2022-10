Sconcerti: "Il Napoli ha il centro sportivo in affitto ma da 15 anni sta lì e spaventa tutti"

"Napoli in sostanza ha doppiato tutta l’Europa. È una squadra che gioca in modo universale".

TuttoNapoli.net

All'interno del Corriere della Sera si trova anche un commento a firma del direttore Mario Sconcerti sul calcio italiano dopo il turno delle coppe europee. In particolare, si legge un importante plauso al Napoli di Spalletti. Questa una parte delle sue parole: “La sorpresa, quella di cui tutti parlano oggi in Europa, è il Napoli. Nessuno lo vuole incontrare, non lo conoscono, non lo capiscono. Ha cambiato quasi tutti, ha ricomprato in una settimana. Non ha una sua struttura. Niente stadio, centro sportivo in affitto, perfino sede sociale in affitto. Ma sta lì da quindici anni e ogni anno spaventa.

Napoli in sostanza ha doppiato tutta l’Europa. È una squadra che gioca in modo universale. Ama lo spazio che gli offre il contropiede, ma conosce il palleggio per andare oltre le difese molto chiuse. Cioè quasi la perfezione. Per questo il difficile comincia adesso”.