Senza Osimhen tocca ai tre piccoletti: palleggio e attacco agli spazi per far male all'Atalanta

Senza Victor Osimhen, il Napoli dovrà impostare una partita diversa contro l'Atalanta rispetto a quella impostata a Verona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Senza Victor Osimhen, il Napoli dovrà impostare una partita diversa contro l'Atalanta rispetto a quella impostata a Verona, avversario simile alla Dea per caratteristiche. Col nigeriano squalificato toccherà a Dries Mertens, Lorenzo Insigne e Matteo Politano provare a far male all'Atalanta. Come? Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Prima della gara di Verona Spalletti chiese alla squadra di calarsi in maniera brillante nel confronto fisico ma al Bentegodi c’era Osimhen, un «apribottiglie» della difesa avversaria. L’attacco sarà tutto sulle spalle di Mertens, toccherà al tridente dei piccoletti formato con Politano e Insigne alternare il palleggio e l’attacco agli spazi per far male all’Atalanta".