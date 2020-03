Serie A, divisioni sulla ripresa: ADL insieme a Lotito, ci sono tre fazioni

La Serie A, come ormai noto in queste ore, è praticamente divisa in due se non tre fazioni. Da chi vorrebbe provare a giocare, di fatto terminando la stagione ed evitare problemi economici considerevoli, a chi è in attesa di capire quelli che saranno i risvolti dei prossimi giorni, a chi ancora non vorrebbe tornare in campo e dunque senza forzare alcuna misura legata all'emergenza sanitaria e preservando diversi aspetti legati a salute ed, in alcuni casi, anche interessi personali.



I presidenti di Serie A, in un certo qual modo, hanno tutti imboccato una di queste tre strade, ed è evidente che molti schieramenti siano legati anche a quelle che riguardano le proprie situazioni attuali, a livello di classifica ma anche di rosa e preparazione. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato anche oggi da Il Corriere dello Sport, avrebbe scelto di schierarsi tra i presidenti favorevoli alla ripresa del campionato.

Il Napoli, di fatto, in termini meramente tecnici può vantare su una rosa molto ampia che, anche nel momento in cui si rivelerebbe necessario giocare ogni tre giorni, non dovrebbe incontrare particolari problemi, a differenza di altre realtà che ovviamente non godono di tale privilegio tecnico-tattico. Per il Napoli, poi, anche il poter approdare in Champions rappresenta ancora una speranza, considerando anche gli azzurri dovranno ancora giocare il ritorno degli ottavi, e con il campionato fermo sarebbe anche difficile tenere la squadra su buoni livelli di preparazione.



Di seguito, dunque, quella che è la divisione dei vari presidenti tra le tre fazioni contrapposte:



Presidenti pronti a fermarsi: Cairo (Torino) Cellino (Brescia) Ferrero (Sampdoria) Saputo (Bologna) Zhang (Inter) Scaroni (Milan) Preziosi (Genoa), Mattioli (Spal).



Presidenti in attesa di sviluppi: Agnelli (Juve), Soldati (Udinese).



Presidenti pronti a riprendere: Lotito (Lazio) De Laurentiis (Napoli) Giulini (Cagliari) Percassi (Atalanta) Pallotta (Roma) Commisso (Fiorentina) Setti (Verona) Pizzarotti (Parma) Rossi (Sassuolo) Sticchi Damiani (Lecce).