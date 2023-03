Settore ospiti a Napoli e Milano aperto? Quando arriverà decisione finale

Nel primo pomeriggio di ieri le code virtuali per i biglietti di Champions per il Milan sono arrivate fino a cinquantamila persone

Nel primo pomeriggio di ieri le code virtuali per i biglietti di Champions per il Milan sono arrivate fino a cinquantamila persone, praticamente un altro Maradona. I biglietti dei settori in vendita sono già terminati in attesa degli anelli superiori di Curve e Distinti. Riguardo al settore ospiti sia a San Siro che al Maradona per il doppio impegno di Champions League, bisogna attendere sia la gara di domenica sera che le indicazioni delle autorità competenti. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.