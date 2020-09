Si accende il mercato: tutto su Boga, De Zerbi dà l'ok alla contropartita scelta

Sta per accendersi il mercato in entrata, serviva sbloccare una cessione e ora, con Allan all'Everton, si può procedere coi nuovi colpi. Uno, il prossimo, può essere Jeremie Boga, 23 anni, esterno sinistro di piede destro, un dribblomane che vede anche la porta, 11 gol nell'ultimo campionato, il giocatore giusto per un ricco investimento. Col Sassuolo la trattativa è così impostata: 25 milioni di base fissa più una contropartita per avvicinarsi ai 40 milioni inizialmente richiesti. Il nome individuato, col placet di De Zerbi, è quello di Ounas. Lo riporta il Corriere dello Sport.