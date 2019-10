Sky - ADL a Castel Volturno per caricare la squadra in vista dell'Atalanta

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport 24, il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarebbe appena arrivato Castel Volturno per stare vicino la squadra azzurra in vista della delicata gara di domani contro l'Atalanta. Il Patron azzurro ha deciso di scendere in campo in prima persona per dare la giusta carica alla squadra allenata da Carlo Ancelotti.