Sky - ADL valuta altre ammende per i danni d'immagine: cifre molto più alte con rito ordinario

Sono già partite le multe per i calciatori del Napoli, visto che oggi è l'ultimo giorno utile per proseguire con l'azione legale. Aurelio De Laurentiis ha spedito le 24 raccomandate (si salva solo Malcuit, assente col Salisburgo), ma dopo queste prime ammende potrebbero essercene delle altre. Il Napoli, infatti, starebbe pensando ad un'altra azione legale con rito ordinario per i danni d'immagine e, in quel caso, le cifre sarebbero molto più alte rispetto al 25% dello stipendio mensile lordo. A riportarlo è Sky Sport.