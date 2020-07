Sky - Boga, il fratello è stato nel ritiro del Napoli a Parma: accordo trovato e pressing sul Sassuolo

Jeremie Boga (23) è nel mirino del Napoli, come noto ormai da diverso tempo. Un aspetto da non sottovalutare riguarda l'accordo che il club di De Laurentiis avrebbe già trovato col giocatore, come raccontato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Sky Calcio Show: "E' la prima scelta per giocare come alternativa ad Insigne ma anche a destra, un esterno in grado di giocare sulle due fasce. Il fratello che gli fa da agente ha già un accordo col Napoli, è andato al ritiro del Napoli a Parma in gran segreto ed ha raggiunto un'intesa. Ha parlato col Sassuolo per chiedere se libereranno il giocatore, il Sassuolo ha fatto una richiesta di 40 mln a cui il Napoli non arriva, bisogna capire se da una parte si sale o da un'altra si scende".