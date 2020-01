Sky - Complicazioni per Lobotka, si valuta Demme: contatti col Lipsia

Continua ad oltranza la trattativa per Stanislav Lobotka. Secondo quanto riferito la redazione di Sky ci sarebbero delle complicazioni per lo slovacco, l'affare rischia di andare per le lunghe e per questo il Napoli non intende più aspettare e si sta cautelando con un piano B che porta il nome di Diego Demme, centrocampista tedesco del Lipsia nel quale è stato anche capitano nelle ultime partite. Si tratterebbe comunque di un investimento importante per la società azzurra visto che la società tedesca chiede una cifra di 15-16 milioni di euro. Lobotka rimane comunque l'obiettivo principale.

Diego Demme è un centrocampista classe 1991, nato in Germania ma con origini italiane essendo il padre calabrese. Proprio il papà lo ha chiamato Diego in onore di Diego Armando Maradona ed ha già fatto visita al San Paolo in occasione dell'incrocio di Europa League.