Sky, Di Marzio: "Ancelotti via a fine stagione. Si cercherà un tecnico che sia anche addestratore"

L'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio ha dato gli ultimi aggiornamenti sul futuro del club azzurro nella trasmissione Campo Aperto su Sky Sport 24: "Il percorso di Ancelotti nel Napoli è destinato a concludersi a fine stagione. Questo ciclo deve però finire a fine campionato e non in corso. Se la situazione dovesse poi precipitare nelle prossime due partite, non escludo che il tecnico possa rischiare il posto. Bisogna capire come reagirà la squadra al ritiro di questi giorni, Ancelotti si è schierato a favore della società andando contro i suoi calciatori.

Rivoluzione? Si mi aspetto una rivoluzione con tanti cambiamenti nel mercato estivo. La squadra verrà affidata ad un allenatore giovane che sia anche addestratore".