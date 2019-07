Sky - Duello per Icardi: Maurito strizza l'occhio alla Juve ma non chiude al Napoli

Si riaccende il caso Mauro Icardi. L’attaccante ha lasciato il ritiro di Lugano e non prenderà parte alla tournée in Asia del club nerazzurro. Il giornalista di Sky Manuel Baiocchini fa il punto della situazione intervenendo a Sky Sport 24: “Icardi lo vogliono il Napoli, la Juve e lo voleva la Roma. Icardi ha detto forse al Napoli, ma ha strizzato l'occhio alla Juventus. I bianconeri però sono pieni in quel reparto e dovrebbero prima cedere”.