Sky - Gattuso tiene il gruppo unito e il Napoli vuole premiarlo: primi approcci per un triennale

Rino Gattuso al centro del progetto Napoli. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il grande merito dell'allenatore calabrese è quello di aver ricompattato il gruppo e infatti in giornata ha voluto una tavolata (a distanza) per pranzare insieme e cementarlo ancor di più. Anche da questi segnali si percepisce come l'intenzione del club sia quello di tenerselo stretto, tant'è che vero che già ci sarebbe stato un approccio, con l'ipotesi di un triennale sul tavolo, in un discorso che comunque sarà sviluppato più avanti.