Sky - Icardi non ha cambiato idea: ha ribadito all'Inter di voler restare, le ultime

Arrivano ulteriori novità riguardo il futuro di Mauro Icardi, dopo l'incontro di oggi con la dirigenza dell'Inter. A riportarle è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, attraverso il portale gianlucadimarzio.com: "Continua il braccio di ferro tra l'Inter e Mauro Icardi a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato. Durante l'incontro di oggi, la dirigenza nerazzurra (presente anche il presidente Zhang) ha ribadito all'attaccante che non c'è alcun margine per un suo reintegro in rosa e di essere sul mercato. Ma il messaggio, per quanto chiaro, non ha cambiato la volontà di Icardi, che a sua volta ha insistito di non volersi muovere dall'Inter.

Una decisione confermata anche alla moglie-agente Wanda Nara dopo l'allenamento. Il 2 settembre si avvicina, ma Icardi ad oggi non apre ad altri scenari che non siano quello nerazzurro. Seppur fuori dal progetto tecnico".