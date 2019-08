Sky - Il Cagliari spinge per Ounas: operazione in prestito, il Napoli ha stabilito le cifre

Adam Ounas può lasciare Napoli. Dopo l'ottima comparsa in Coppa d'Africa, sono tante le pretendenti per il giocatore algerino. Una di queste è il Cagliari, come riporta il portale gianlucadimarzio.com: "Per quanto riguarda l'attacco, salgono le quotazioni di Ounas che arriverebbe in prestito con diritto (il Napoli chiede 5 milioni di prestito ed un riscatto fissato a 30). L'algerino comunque arriverebbe quando il Cagliari saluterà Diego Farias su cui c'è sempre il Lecce".